Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды в среду рассмотрела вопрос об увековечении памяти участницы боевых действий на востоке страны пулеметчицы Яны Червоной.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Мемориальная доска в ее честь будет установлена на фасаде Харьковской общеобразовательной школы № 131 (ул. Чичибабина, 11), где она училась», — говорится в сообщении.

Также комиссия приняла решение переименовать Парк культуры и отдыха Ленинского района в Холодногорский сквер.

Яна Червона (позывной Ведьма) погиба на Донбассе 2 апреля 2019 года в результате прямого попадания мины в блиндаж.

Она была пулеметчицей 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ее похоронили на Аллее Славы, которая находится на 18-м кладбище Харькова. У Яны Червоной остались мать, брат, муж и двое детей.

7 апреля 2019 года президент Украины Петр Порошенко своим указом посмертно наградил Червону орденом Богдана Хмельницкого III степени.