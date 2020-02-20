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Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды в среду рассмотрела вопрос об увековечении памяти участницы боевых действий на востоке страны пулеметчицы Яны Червоной.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
«Мемориальная доска в ее честь будет установлена на фасаде Харьковской общеобразовательной школы № 131 (ул. Чичибабина, 11), где она училась», — говорится в сообщении.
Также комиссия приняла решение переименовать Парк культуры и отдыха Ленинского района в Холодногорский сквер.
Яна Червона (позывной Ведьма) погиба на Донбассе 2 апреля 2019 года в результате прямого попадания мины в блиндаж.
Она была пулеметчицей 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ее похоронили на Аллее Славы, которая находится на 18-м кладбище Харькова. У Яны Червоной остались мать, брат, муж и двое детей.
7 апреля 2019 года президент Украины Петр Порошенко своим указом посмертно наградил Червону орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды в среду рассмотрела вопрос об увековечении памяти участницы боевых действий на востоке страны пулеметчицы Яны Червоной.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
«Мемориальная доска в ее честь будет установлена на фасаде Харьковской общеобразовательной школы № 131 (ул. Чичибабина, 11), где она училась», — говорится в сообщении.
Также комиссия приняла решение переименовать Парк культуры и отдыха Ленинского района в Холодногорский сквер.
Яна Червона (позывной Ведьма) погиба на Донбассе 2 апреля 2019 года в результате прямого попадания мины в блиндаж.
Она была пулеметчицей 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ее похоронили на Аллее Славы, которая находится на 18-м кладбище Харькова. У Яны Червоной остались мать, брат, муж и двое детей.
7 апреля 2019 года президент Украины Петр Порошенко своим указом посмертно наградил Червону орденом Богдана Хмельницкого III степени.