Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что они предприятие ищет альтернативные пути перевозок в связи с тем, что самолеты прекращают летать из Китая.

Об этом сообщает Укринформ.

«Укрпочта стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов из Китая... И мы продолжаем их получать, но прорабатываем альтернативные пути, потому что пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а оттуда грузовиками доставляем в Украину», - сказал Игорь Смелянский.

Он также отметил, что китайские партнеры следят за качеством доставки, и если Укрпочта будет плохо доставлять посылки, Alibaba прекратит с ней работать.

Гендиректор «Укрпочты» опроверг то, что коронавирус якобы может быть на посылках из Китая.

«Нет. Он не остается... Мы каждое утро получаем бюллетень, что это безопасно принимать или не принимать... Поэтому еще раз: вирус не остается на посылках», — отметил он.

Ранее сообщалось, что количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2 118 человек.

Также с сегодняшнего дня, 20 февраля, Россия приостановливает въезд граждан Китая, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях.