Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту Борисполь на дозаправку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В ведомстве сообщают, что в Борисполе самолет дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков.

Как сообщает медперсонал и экипаж сопровождающий рейс, все пассажиры на борту здоровые и могут продолжать полет.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 20 февраля, в 9.40 часов, украинский пассажирский самолет спецрейса «PQ 7302» с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь.

Известно, что на борту самолета находится 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

По прибытию все находящиеся на борту пройдут пограничный контроль. После чего всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

— Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина, - отмечают в пресс-службе МВД.

Отметим, что рейс совершался с дозаправкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.