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Сегодня, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщают в Офисе Президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.
20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни, эта дата приурочена к годовщине расстрелов на Майдане, которые произошли в 2014 году. Тогда в в ходе столкновений в центре Киева в период с 18 по 20 февраля погибло 105 активистов Революции Достоинства.
Отметим, что 20 февраля, ко Дню Героев Небесной Сотни, в эфире «UA: Перший» выйдет пять тематических документальных фильмов о Майдане, а на канале «UA: Культура» весь день, начиная с 6 утра и до полуночи, будут транслировать контент, посвященный памяти Героев Небесной Сотни.
Сегодня, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии почтения памяти Героев Небесной Сотни.
Об этом сообщают в Офисе Президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой установили лампадки у креста на месте гибели активистов в Киеве. Прозвучали поминальные колокола.
20 февраля в Украине чтят память Героев Небесной Сотни, эта дата приурочена к годовщине расстрелов на Майдане, которые произошли в 2014 году. Тогда в в ходе столкновений в центре Киева в период с 18 по 20 февраля погибло 105 активистов Революции Достоинства.
Отметим, что 20 февраля, ко Дню Героев Небесной Сотни, в эфире «UA: Перший» выйдет пять тематических документальных фильмов о Майдане, а на канале «UA: Культура» весь день, начиная с 6 утра и до полуночи, будут транслировать контент, посвященный памяти Героев Небесной Сотни.