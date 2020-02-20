27-летнего жителя села Николаевка Казанковского района, который избил 42-летнего участника боевых действий на Востоке страны, приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

По данным следствия, 13 августа 2019 года, злоумышленник во время конфликта руками и ногами нанес четыре удара своему односельчанину, чем вызвал тяжелые телесные повреждения в виде закрытых переломов рёбер со смещением.

18 февраля 2020 Казанковский районный суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 121 УК Украины и приговорил к лишению свободы на 5 лет.

Ранее сообщалось, что водителя автомобиля Audi, который вчера вечером 19 февраля, насмерть сбил женщину на проспекте Богоявленском задержали в порядке статьи 208.