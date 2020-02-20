Жители Николаева жалуются на стихийную торговлю напротив частного сектора по улице Авангардная 29, которая осуществляется в условиях антисанитарии.

Об этом редакции НикВести рассказала жительница Николаева Надежда Дрыга.

По словам девушки, стихийная торговля располагается напротив частного сектора по улице Авангардной, куда приезжают фуры, выгружают картошку, которую после перебирают люди без определенного места жительства.

— Подъезжает фура прямо напротив частного сектора. Там, где газон, где проходят все коммуникации, где стоят столбы. Они выгружают полную фуру картошки. Приглашают больше десяти человек - это люди без определенного места жительства. Они все садятся, рассаживаются на этом газоне, расстилают клеенки, тряпки какие-то и начинают перебирать эту картошку. В условиях полной антисанитарии, просто полной! Оставляют после себя мусор. То, что происходило на оптовом рынке летом прошлого года - туда было невозможно зайти. Вонь, простите, стояла по всей улице. До такой степени там воняло - это ужас, - сообщила Надежда Дрыга.

Также девушка рассказала, что после торговли на улице остается большое количество мусора и стоит неприятный запах.

— Они располагаются прямо напротив частного сектора. Я выхожу из дома и вижу всю эту картину. Это дорога на оптовый рынок, прямо вниз по Авангардной. Они устроили там сваку и никто за это не платит. Они ж не заезжают в рынок потому что не хотят платить. Оставляют после себя кучу сена, гнилой картошки, овощей - там все, что угодно. Они ходят в туалет тут. У нас были красивые кусты, но пришлось все обрезать под ноль, потому что они устроили общественный туалет. Я столько уже с ними ругалась. Они все не русские. Вот у меня был случай несколько месяцев назад. Я извиняюсь за подробности. У меня стоит видеонаблюдение и я видела, как двое сели под калитку и справили свою нужду. Два взрослых мужика. Это я их так уже задолбала потому что хожу и кричу. Я уже не знаю что делать. Я не знаю, чего мне от них ждать, - сказала Надежда Дрыга.

Напомним, что Как известно, в начале января жители Николаева жаловались на стихийную свалку, образовавшуюся на дороге по улице Сенной в районе Центрального рынка. Спустя неделю Администрация Заводского района отчиталась о том, что убрала мусор, а на месте свалки установили 8 контейнеров для сбора ТБО. При этом, как сообщили в «Партии Шария», стихийная свалка на Сенной образовалась снова.