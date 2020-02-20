Киевский апелляционный суд не рассмотрел жалобу адвокатов музыканта подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко на решение следственного о продлении его ареста до 4 апреля.

Об этом сообщает Левый берег.

Судебное разбирательство пeрeнeсли на 2 марта, поскольку суд удовлетворил ходатайство адвокатов, запросивших выводы экспeртизы за 2016 год, согласно которой человек на видео с камeр наблюдения ниже ростом, чем Антоненко.

Адвокат Дмитрий Круговой в очередной раз заявил ходатайство об истребовании и исследовании материалов по росту лиц, которые были зафиксированы на камерах. В соответствии с этими данными, рост подозреваемых ориентировочно 170 сантиметров, а рост Антонeнко -180 сантиметров.

— Эта информация озвучивалась во время брифинга Нацполиции в 2016 году и сейчас у прокуроров, - подчеркнул адвокат.

По мнению защиты, следственный судья 5 февраля необоснованно отклонил эту информацию, о чем также говорится в апелляционной жалобе. На вопрос судьи, не затянет ли это рассмотрение дела, прокурор Кулик отметил, что речь идет о необоснованности подозрения.

Прокурор Зузак не возражал против исследования этого вывода в суде, но подчеркнул, что суд якобы не имеет таких процессуальных полномочий. По его словам, в материалах дела, кроме этого, есть и другой вывод, что рост подозреваемых лиц - выше. Зузак также добавил, что судебными экспертами не установлен рост Антоненко, хотя адвокаты неоднократно просили провести экспертизу роста, чтобы указать на расхождение.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко выше ростом, чем человек, который, согласно камерам наблюдения, участвовал в закладке взрывного устройства под машину.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест. Помимо этого, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской провели следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.