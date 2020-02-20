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Самолет с эвакуированными на борту украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Харькова.
Трансляцию ведет канал 112.
На борту самолета находится 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
Как сообщила на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая все пассажиры чувствуют себя хорошо, и все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились
— Хочу сообщить, что эвакуация граждан Украины из Китая идет по плану. Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к перевозке в место обсервации. Мы готовы их встречать. Наш приоритет - возвращение наших граждан домой, предоставления им нормальных условий для прохождения обсервации и квалифицированного медицинского наблюдения на этот период. Все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились. Мы своих не бросаем, - написала Зоряна Скалецкая.
По прибытию все находящиеся на борту пройдут пограничный контроль. После чего всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
Отметим, что в самолете из Китая вылетели 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.
Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».
Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.
Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.
Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.
Самолет с эвакуированными на борту украинцами из Уханя приземлился в аэропорту Харькова.
Трансляцию ведет канал 112.
На борту самолета находится 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
Как сообщила на своей странице в Facebook министр здравоохранения Зоряна Скалецкая все пассажиры чувствуют себя хорошо, и все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились
— Хочу сообщить, что эвакуация граждан Украины из Китая идет по плану. Пассажиры и члены экипажа чувствуют себя хорошо и готовятся к перевозке в место обсервации. Мы готовы их встречать. Наш приоритет - возвращение наших граждан домой, предоставления им нормальных условий для прохождения обсервации и квалифицированного медицинского наблюдения на этот период. Все граждане Украины имеют одинаковое право на защиту от государства, где бы они ни находились. Мы своих не бросаем, - написала Зоряна Скалецкая.
По прибытию все находящиеся на борту пройдут пограничный контроль. После чего всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
Отметим, что в самолете из Китая вылетели 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.
Ранее специальный рейс с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайского города Ухань, совершил посадку в Международном аэропорту «Борисполь».
Официально Министерство охраны здоровья засекретило место посадки самолета, но сегодня утром на сайте Министерства внутренних дел появилась информация, что после посадки в Борисполе самолет вновь вернется в Харьков, а оттуда пассажиров доставят на базу Нацгвардии в селе Новые Санжары Полтавской области.
Рейс совершался с пересадкой в Алматы (Казахстан). Оттуда в 01:35 по киевскому времени Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp вылетел в Украину.
Напомним, на этапе осмотра китайскими медиками на борт не допущено 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка.