Украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля, вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что шестерых раненных на Донбассе украинских защитников на вертолете доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (город Харьков), где им оказали всю необходимую помощь и начали курс лечения.

По словам начальника ВМКЦ, полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.

— У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не принимал участия в бою. Три человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом, - отметил он.

Подолян также уточнил, что состояние одного из пациентов, который оценивался как тяжелый, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы.

В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения.

Напомним, что после завершения наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля, штаб Операции объединенных сил сообщил об одном погибшем украинском военнослужащем и четверых раненых. Также в штабе рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения.