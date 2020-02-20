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Украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля, вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Сообщается, что шестерых раненных на Донбассе украинских защитников на вертолете доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (город Харьков), где им оказали всю необходимую помощь и начали курс лечения.
По словам начальника ВМКЦ, полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.
— У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не принимал участия в бою. Три человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом, - отметил он.
Подолян также уточнил, что состояние одного из пациентов, который оценивался как тяжелый, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы.
В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения.
Напомним, что после завершения наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля, штаб Операции объединенных сил сообщил об одном погибшем украинском военнослужащем и четверых раненых. Также в штабе рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения.
Украинских военных, которые получили ранения в результате наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля, вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Сообщается, что шестерых раненных на Донбассе украинских защитников на вертолете доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (город Харьков), где им оказали всю необходимую помощь и начали курс лечения.
По словам начальника ВМКЦ, полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.
— У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не принимал участия в бою. Три человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом, - отметил он.
Подолян также уточнил, что состояние одного из пациентов, который оценивался как тяжелый, после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы.
В случае прибытия родственников к раненым, им будут созданы условия для общения.
Напомним, что после завершения наступления на Донбассе во вторник, 18 февраля, штаб Операции объединенных сил сообщил об одном погибшем украинском военнослужащем и четверых раненых. Также в штабе рассказали о состоянии украинских военных, которые получили ранения.