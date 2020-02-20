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Сегодня, 20 февраля, 59 молодых парней и девушек Николаева получили стипендию городского головы и городского совета за спортивные достижения.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Сертификаты на получение стипендии вручили сегодня в сессионном зале Николаевского городского совета.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, стипендии назначаются ежегодно, чтобы поддержать перспективных спортсменов, поощрять их к дальнейшему профессиональному росту.
— Друзья, вы демонстрируете всему миру, что Николаев также и спортивный город. Спасибо вам от имени всей городской общины, - рассказал Александра Сенкевича.
Сертификаты вместе с мэром вручили представители депутатских фракций Николаевского городского совета — Юрий Гранатуров, Федор Панченко, Анатолий Петров, Игорь Копейка. Ежемесячная стипендия предназначена в размере 1700 гривен.
Напомним, что трое паралимпийцев из Николаевской области получат стипендии Президента Украины.
Сегодня, 20 февраля, 59 молодых парней и девушек Николаева получили стипендию городского головы и городского совета за спортивные достижения.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Сертификаты на получение стипендии вручили сегодня в сессионном зале Николаевского городского совета.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, стипендии назначаются ежегодно, чтобы поддержать перспективных спортсменов, поощрять их к дальнейшему профессиональному росту.
— Друзья, вы демонстрируете всему миру, что Николаев также и спортивный город. Спасибо вам от имени всей городской общины, - рассказал Александра Сенкевича.
Сертификаты вместе с мэром вручили представители депутатских фракций Николаевского городского совета — Юрий Гранатуров, Федор Панченко, Анатолий Петров, Игорь Копейка. Ежемесячная стипендия предназначена в размере 1700 гривен.
Напомним, что трое паралимпийцев из Николаевской области получат стипендии Президента Украины.