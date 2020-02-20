В связи с напряженной ситуацией возникшей в поселке Новые Санжары на Полтавщине, куда сегодня привезут эвакуированных из Китая украинцев, туда прибыл Арсен Аваков.

Об этом сообщают в пресс-службе Полтавской ОГА.

Он обсудил текущую ситуацию с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым.

- Эвакуированные украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет, - заверил глава МВД.

Как сообщают в пресс-службе МВД в Новых Санжарах Арсен Аваков общаясь с местными жителями заявил, что пассажиры из Китая, полностью здоровы. Никто из местных жителей с ними пересекаться не будет.

- Все эвакуированные из Уханя украинцы полностью здоровы. Они 10 дней провели под наблюдением в Китае, прошли две границы китайских врачей и наших. У них нет симптомов, речь идет о неинфицированных людях. Проходить процедуру обсервации они будут вместе с медиками, полицейскими и представителями других служб, которые их сопровождали в самолете, - сказал Арсен Аваков.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что здоровые люди не могут размещаться в больницах.

- Люди, которые привезены, полностью здоровы. Все у кого были симптомы, повышенная температура, не выпущены даже из Китая. В Украину привезли здоровых людей. Они постоянно 14 дней будут находиться в заведении и не будут выходить на улицу, - сказал Игорь Ляшко.

Как известно, сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков.

На борту самолета находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После посадки самолета всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В то же время в Новых Санжарах произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.

Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.