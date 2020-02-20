Предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» начало работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия в местах, где ранее проводился ремонт сетей.

Об этом сообщает ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Сообщается, что в связи с благоприятными погодными условиями и работой асфальтового завода, предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» начало работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях.

Вчера, 19 февраля 2020, были завершены работы по улице Фалеевская, 5-9б и по улице Артиллерийская, 10.

Подрядная организация начала восстановительные работы по улицам Новобугская, 120, Первомайская, 111, Галины Петровой (участок от ул.8 марта до ул. Рабочей), по проспекту Корабелов, 3, 7, 11 и по улице Глинки, 4.

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия будут продолжаться и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что теплогенерирующее предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» не может пойти на дополнительное снижение тарифов, не загоняя себя в многомиллионные убытки.