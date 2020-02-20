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Министерство иностранных дел Украины в годовщину незаконной аннексии Крыма Россией указало на репрессии на полуострове.
Об этом сообщают Буквы.
— Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессии несет коренной народ Крыма – крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти, – говорится в сообщении.
Также в министерстве обратили внимание на незаконность призыва украинских граждан в Крыму в российскую армию, паспортизацию украинцев и милитаризацию полуострова.
— Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что США не намерены отменять наложенные на Россию санкции до полного возвращения Украине контроля над всей её территорией.
Министерство иностранных дел Украины в годовщину незаконной аннексии Крыма Россией указало на репрессии на полуострове.
Об этом сообщают Буквы.
— Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессии несет коренной народ Крыма – крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти, – говорится в сообщении.
Также в министерстве обратили внимание на незаконность призыва украинских граждан в Крыму в российскую армию, паспортизацию украинцев и милитаризацию полуострова.
— Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начала урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что США не намерены отменять наложенные на Россию санкции до полного возвращения Украине контроля над всей её территорией.