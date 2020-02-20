Из медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары в Полтавской области куда сегодня привезут эвакуированных из Уханя граждан Украины, уволилась часть медицинского персонала.

Об этом Украинским новостям сообщил народный депутат Украины.

- Часть (персонала) написала заявления на увольнение, - сказал он.

Из оставшегося медперсонала часть персонала перевезена вместе с пациентами в другой санаторий, а часть остается на месте.

- Персонал вывезен из объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервацию лицами, - отметил нардеп.

Напомним, автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.