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Из медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары в Полтавской области куда сегодня привезут эвакуированных из Уханя граждан Украины, уволилась часть медицинского персонала.
Об этом Украинским новостям сообщил народный депутат Украины.
- Часть (персонала) написала заявления на увольнение, - сказал он.
Из оставшегося медперсонала часть персонала перевезена вместе с пациентами в другой санаторий, а часть остается на месте.
- Персонал вывезен из объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервацию лицами, - отметил нардеп.
Напомним, автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.
Из медицинского центра Национальной гвардии Новые Санжары в Полтавской области куда сегодня привезут эвакуированных из Уханя граждан Украины, уволилась часть медицинского персонала.
Об этом Украинским новостям сообщил народный депутат Украины.
- Часть (персонала) написала заявления на увольнение, - сказал он.
Из оставшегося медперсонала часть персонала перевезена вместе с пациентами в другой санаторий, а часть остается на месте.
- Персонал вывезен из объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервацию лицами, - отметил нардеп.
Напомним, автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.