Светлана из Кривого Рога ждет свою дочь Викторию, которая вернулась из Китая. Девушка вместе с другими эвакуированными находиться на карантине в Новых Санжарах после прилета.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Как известно, в поселке с самого утра вспыхнули протесты. Люди перекрыли дороги, потому что не хотят, чтобы туда привезли украинский из Китая.

Женщина говорит об угрозах, которые поступали дочери после того, как она рассказала ВВС News Украина свою историю об эвакуации. Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.

Мать Виктории сообщает, что её дочери писали оскорбительные сообщения.

— Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда, - возмущается Светлана.

Сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков. Из Китая привезли 45 украинский, 26 иностранцев. Всего на карантине находиться 94 человека. Это вместе с членами экипажа и сопроводительным медицинским персоналом.

Пока самолет делал дозаправку в Киеве, дочь позвонила маме и рассказала о ситуации на борту. По ее словам, во время перелета все было спокойно - эвакуированы отдыхали, их покормили, командир экипажа шутил.

— Они немного переживали, потому что до конца не знали, куда их везут и где они приземлятся, - рассказала Светлана.

Отметим, что в поселке Новые Санжары продолжаются протесты против поселения в местной больнице эвакуированных из Китая.

— Люди просто нелюди, ну как так можно? Они так говорят, потому что это не касается их детей. Перед посадкой на борт их сто раз проверили. Если бы были какие-то симптомы, их бы не пустили на борт. Я боюсь, что их могут не пустить, переживаю. Сколько у нас людей с открытой формой туберкулеза. Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа больные? У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди? - рассказала Светлана.

В Минздраве Украины завили, что среди эвакуированных нет людей с симптомами острых респираторных заболеваний. Об этом рассказали медики, находившиеся на борту самолета.

Эвакуированные проходили жесткую проверку перед вылетом из Китая. Четыре человека не пустили на борт - трех украинском и одну иностранку.

Напомним, что депутаты обратятся в правоохранительные органы из-за указаний чиновников не допускать в аэропорты самолет с эвакуированными из Уханя украинцами.