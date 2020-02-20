Об этом сообщается на сайте института, передаёт Громадське.

Так, Украина оказалась на 13-м месте среди 154 стран, вошедших в рейтинг. При этом на 9-е место исследователи поставили Беларусь, а на 6-е — Россию.

В рейтинге 3-е место занимает Армения — выше нее только Израиль и Сингапур. А на 10-м месте оказался Азербайджан.

Индекс глобальной милитаризации (Global Militarisation Index, GMI) оценивает относительный вес и важность военного блока страны относительно ее общества в целом — то есть, насколько большие ресурсы в той или иной стране идут на военные, а не на другие нужды.

Заключение Индекса частично финансирует Министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Международный институт конверсии в Бонне публикует его с 1990 года.

Ранее сообщалось, что с сентября 2019 года экспорт европейской военной техники и оборудования будет осуществляться по новым ужесточенным правилам.