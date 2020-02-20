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Среди эвакуированных из Китая украинцев есть жители Николаевской области.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, в Украину эвакуировали жителей Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.
Как известно, сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков. На борту самолета находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После посадки самолета всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
В то же время в Новых Санжарах произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.
В Новые Санжары ориентировочно они приедут через 2,5-3 часа. В связи с напряженной ситуацией возникшей в поселке Новые Санжары туда прибыл Арсен Аваков.
Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.
Среди эвакуированных из Китая украинцев есть жители Николаевской области.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, в Украину эвакуировали жителей Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.
Как известно, сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков. На борту самолета находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После посадки самолета всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.
В то же время в Новых Санжарах произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.
Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.
В Новые Санжары ориентировочно они приедут через 2,5-3 часа. В связи с напряженной ситуацией возникшей в поселке Новые Санжары туда прибыл Арсен Аваков.
Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.