Среди эвакуированных из Китая украинцев есть жители Николаевской области.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в Украину эвакуировали жителей Мариуполя, Кривого Рога, Киева, а также Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Львовской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Как известно, сегодня утром в Украину прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины, он сел в Борисполе, после чего дозаправился и вылетел в Харьков. На борту самолета находилось 45 граждан Украины и 27 иностранцев. После посадки самолета всех эвакуированных спецтранспортом ГСЧС под сопровождением полиции доставят на территорию медцентра Нацгвардии Новые Санжары в Полтавской области, где в течении 14 дней люди будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

В то же время в Новых Санжарах произошли столкновения местного населения и полиции. Задержали 10 наиболее агрессивно настроенных человек.

Позже правоохранители с помощью военной техники начали расчищать дорогу в санаторий от автомобилей протестующих.

В Новые Санжары ориентировочно они приедут через 2,5-3 часа. В связи с напряженной ситуацией возникшей в поселке Новые Санжары туда прибыл Арсен Аваков.

Автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами выехали из аэропорта Харькова и направились в Новые Санжары.