Водитель «Daewoo Lanos», который в июне 2019 года насмерть сбил 17-летнюю девушку в Николаеве, опровергает результаты экспертиз, которые показали, что мужчина был под действием наркотических веществ, а его автомобиль двигался со скоростью 90 километров в час.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в воскресенье, 23 июня, на проспекте Героев Украины в Николаеве водитель автомобиля «Daewoo Lanos» насмерть сбил девушку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. После чего по дороге в больницу девушка скончалась.

В ходе заседания суда, обвиняемый рассказал, что ехал со скоростью около 55 километров в час на разрешающий сигнал светофора. По словам мужчины, он увидел группу людей, которые находилась на распределительный полосе, а когда он подъехал ближе, то на дорогу неожиданно выбежала девушка. Обвиняемый также добавил, что пытался затормозить и маневрировать, но автомобиль стал неуправляемым.

Также он добавил, что не принимал наркотические средства или алкогольные

напитки перед поездкой и частично не согласен с выводами нескольких экспертиз, в частности, трасологической, которая показала, что скорость автомобиля

перед столкновением была более 90 километров в час и наркологической, согласно заключению которой в организме обвиняемого обнаружено каннабис.

Напомним, что вечером 19 февраля, на проспекте Богоявленском автомобиль Audi сбил насмерть женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.