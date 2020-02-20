Работники «Морского специализированного порта «Ника-Тера» собрали более 200 мешков мусора с обочин дороги по улице Айвазовского в Корабельном районе Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

Сообщается, что каждый год работники порта выходят на весенний субботник, однако в этом году пришлось убирать мусор по улице Айвазовского уже зимой.

В течение трёх дней сотрудники порта «Ника-Тера» своими силами убирали мусор с обочин дороги и прилегающей лесопосадки. Всего было собрано более 200 мешков пластмассовых бутылок, этикеток и фантиков, а также другого мусора, который выбрасывают несознательные пешеходы и водители.

— Наше предприятие своевременно платит налоги и ведёт активную социальную политику, направленную на благоустройство города, поэтому заниматься уборкой мусора – это снова наша личная инициатива. Уже невозможно смотреть на горы грязи и мусора, проезжая каждый день на работу и с работы домой. Хочу отметить, что все большегрузные автомобили, которые направляются в наш порт «МСП Ника-Тера», не стоят на дорогах города, а находятся исключительно на специально отведенных стоянках, которых у нас три. Нашим примером призываем всех жителей присоединяться к подобным инициативам и привести в порядок территорию, которая ближе к вашему дому, или рабочему месту, чтобы наш город стал более чистым, ухоженным и комфортным для жизни, - сказал первый заместитель начальника порта «МСП Ника-Тера» Анатолий Дворник.

Напомним, что в День окружающей среды сотрудники «Морского специализированного порта Ника-Тера» организовали масштабную весеннюю уборку, в которой приняло участие более 150 человек.