|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|0.1 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Депутаты поселкового совета в Новых Санжарах заявили, что медицинский центр Национальной гвардии Украины, куда везут эвакуированных из Китая граждан Украины не приспособлен для карантинного содержания.
Обращение опубликовано на сайте поселкового совета Новых Санжар.
- Учитывая мнение общины поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически Против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении Медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция, - говорится в обращении депутатов.
Отмечается, что обращение было принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поссовета сегодня, 20 февраля, и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Украины Константину Касаю.
В обращении сказано, что канализационная система медцентра подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем селе Зачепиловка.
- Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка, - подчеркивается в заявлении.
Ранее, в Оперативном штабе Кабинета министров объяснили, как будет проходить обсервация эвакуированных из Китая граждан Украины.
Депутаты поселкового совета в Новых Санжарах заявили, что медицинский центр Национальной гвардии Украины, куда везут эвакуированных из Китая граждан Украины не приспособлен для карантинного содержания.
Обращение опубликовано на сайте поселкового совета Новых Санжар.
- Учитывая мнение общины поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически Против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении Медицинский центр Новые Санжары Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция, - говорится в обращении депутатов.
Отмечается, что обращение было принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поссовета сегодня, 20 февраля, и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Украины Константину Касаю.
В обращении сказано, что канализационная система медцентра подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем селе Зачепиловка.
- Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка, - подчеркивается в заявлении.
Ранее, в Оперативном штабе Кабинета министров объяснили, как будет проходить обсервация эвакуированных из Китая граждан Украины.