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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по делам Майдана осуждены 44 человека и привлекается ещё 450 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Сообщается, что родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.
Генеральный прокурор отметил, что следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.
— Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, относительно которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и «титушки», и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений, - рассказал Руслан Рябошапка.
Рябошапка подчеркнул, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.
— Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян, - добавил Руслан Рябошапка.
Напомним, что 19 февраля в телеграмм-канале «Трубу прорвало» опубликовали новую запись разговора двух людей. На аудио слышно, как люди с голосами, похожими на голоса экс-главы ГБР Романа Трубы и бывшего прокурора Николаевской области Андрея Курыся, обсуждают расследование дел Майдана.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по делам Майдана осуждены 44 человека и привлекается ещё 450 человека.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Сообщается, что родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.
Генеральный прокурор отметил, что следствие продолжается, и многие виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.
— Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, относительно которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и «титушки», и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений, - рассказал Руслан Рябошапка.
Рябошапка подчеркнул, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.
— Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян, - добавил Руслан Рябошапка.
Напомним, что 19 февраля в телеграмм-канале «Трубу прорвало» опубликовали новую запись разговора двух людей. На аудио слышно, как люди с голосами, похожими на голоса экс-главы ГБР Романа Трубы и бывшего прокурора Николаевской области Андрея Курыся, обсуждают расследование дел Майдана.