|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:49
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|0.1 м/с
|Восход солнца:
|07:01
|Заход солнца:
|17:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Сегодня, 20 февраля, Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство следователя центрального аппарата Госбюро расследований о продлении обязательств николаевскому генерал – майору Дмитрию Марченко. Его подозревают в закупке некачественных бронежилетов для армии.
Об этом в Facrbook сообщил Максим Дижечко, один из активистов партии «Демсокира».
Активист добавил, что Дмитрий Марченко свободен от обязательств. Вердикт судьи обжалованию не подлежит.
В документе сообщается, что в удовлетворении ходатайства прокурора Государственного бюро расследований было принято решение отказать.
Отметим, что в июне у должностных лиц Министерства обороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке этих бронежилетов. По данным следствия, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, при этом, 60% из них простреливаются при намокании.
Экспертиза показала, что 70% бронежилетов, которые закупало управления материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко, простреливаются.
Как сообщалось, Печерский суд Киева в ноябре 2019 года, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 миллионов начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Позднее апелляционный суд уменьшил ему сумму залога до 20 миллионов. Через 3 недели он вышел из СИЗО под залог.
Сегодня, 20 февраля, Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство следователя центрального аппарата Госбюро расследований о продлении обязательств николаевскому генерал – майору Дмитрию Марченко. Его подозревают в закупке некачественных бронежилетов для армии.
Об этом в Facrbook сообщил Максим Дижечко, один из активистов партии «Демсокира».
Активист добавил, что Дмитрий Марченко свободен от обязательств. Вердикт судьи обжалованию не подлежит.
В документе сообщается, что в удовлетворении ходатайства прокурора Государственного бюро расследований было принято решение отказать.
Отметим, что в июне у должностных лиц Министерства обороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке этих бронежилетов. По данным следствия, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, при этом, 60% из них простреливаются при намокании.
Экспертиза показала, что 70% бронежилетов, которые закупало управления материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко, простреливаются.
Как сообщалось, Печерский суд Киева в ноябре 2019 года, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 миллионов начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Позднее апелляционный суд уменьшил ему сумму залога до 20 миллионов. Через 3 недели он вышел из СИЗО под залог.