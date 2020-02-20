Сегодня, 20 февраля, Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство следователя центрального аппарата Госбюро расследований о продлении обязательств николаевскому генерал – майору Дмитрию Марченко. Его подозревают в закупке некачественных бронежилетов для армии.

Об этом в Facrbook сообщил Максим Дижечко, один из активистов партии «Демсокира».

Активист добавил, что Дмитрий Марченко свободен от обязательств. Вердикт судьи обжалованию не подлежит.

В документе сообщается, что в удовлетворении ходатайства прокурора Государственного бюро расследований было принято решение отказать.

Отметим, что в июне у должностных лиц Министерства обороны прошли обыски в рамках уголовного дела о закупке этих бронежилетов. По данным следствия, всего было закуплено 20 тысяч бронежилетов, при этом, 60% из них простреливаются при намокании.

Экспертиза показала, что 70% бронежилетов, которые закупало управления материального обеспечения Минобороны под руководством генерал-майора Дмитрия Марченко, простреливаются.

Как сообщалось, Печерский суд Киева в ноябре 2019 года, арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 миллионов начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко. Позднее апелляционный суд уменьшил ему сумму залога до 20 миллионов. Через 3 недели он вышел из СИЗО под залог.