Жители Тарасовского сельского совета в Первомайском районе выступили против перспективного плана по формированию объединенных территориальных громад, разработанного Николаевской облгосадминистрацией.

Об этом корреспонденту НикВести рассказала глава инициативной группы жителей сельсовета Людмила Герасименко.

Согласно перспективному плану, поданному облгосадминистрацией в Минрегион, села Тарасовка, Бандурка, Лозоватка, Светоч, Шевченко и поселок Новоолександровка должны присоединиться к Синюхинобродскому сельсовету с админцетром в селе Синюхин Брод.

Жители Тарасовского сельского совета считают такое решение экономически и инфраструктурно необоснованным и выступают за объединение с Лысогорским сельсоветом.

— Лысогорский сельский совет находится в 10 километрах от Трасовки по асфальтированной дороге и в 3 километрах по грунтовой. Там развита инфраструктура, есть школа I-III ступеней, где дети могут получить полное среднее образование, прекрасная школа-интернат, везде хороший ремонт и оборудование. Есть детский сад, больница, три кареты «скорой» помощи, собственная пожарная инспекция, два почтовых отделения. А нас хотят присоединить к сельскому совету, где кроме школы I-II ступеней ничего толком и нет. Расстояние — 40 километров по асфальтированной дороге, — рассказала Людмила Герасименко.

По словам активистов, Лысогорский сельсовет давно предлагал Тарасовке объединиться, однако орган местного самоуправления убеждал жителей в том, что они могут создать собственную громаду. Теперь, спустя несколько лет, люди узнали о том, что их в принудительном порядке присоединяют к Синюхиному Броду.

19 февраля состоялась сессия Тарасовского сельсовета, на которую пришли возмущенные жители. На заседании также присутствовали депутаты областного совета Александр Ясинский и Вадим Олабин.

Они оба пытались убедить сельчан в том, что им необходимо присоединиться к Синюхиному Броду. Александр Ясинский акцентировал внимание на том, что выбора у них все равно нет, поскольку 20 декабря 2019 года Верховная Рада внесла изменения в законодательство, которыми утвердили формирование громад по перспективному плану.

Сельчане, пришедшие на заседание сессии, отреагировали на выступление депутатов возмущенными возгласами и поинтересовались, что они делают в Тарасовке, если не представляют интересы села в облсовете.

Примечательно, что ни Александр Ясинский, ни Вадим Олабин, как депутаты, не имеют отношения к Первомайскому району. Первый был избран в областной совет от ряда населенных пунктов в Витовском районе, второй представляет интересы микрорайонов Большая и Малая Корениха, а также части Намыва в Николаеве.

— У Ясинского в Синюхином Броде есть сельскохозяйственное предприятие. А у нас, в Тарасовке, есть фермер Воронин, у которого земли здесь. Это тесть Ясинского, отец его гражданской жены. Им выгодно объединить свои земли, потому что они граничат. Но какой прок от этого нам, жителям? — рассказала Людмила Герасименко.

Стоит отметить, что в декларации за 2018 год, Александр Ясинский указал, что является заместителем директора ООО «ПК «Агро-Нова».

При этом заработную плату он не задекларировал. В то же время депутат хранит 180 тысяч долларов и 1,4 миллиона гривен наличными.

Согласно данным Минюста, ООО «ПК «Агро-Нова» зарегистрировано в селе Синюхин Брод. Его директором и совладелицей является некая Алина Воронина.

Жители Тарасовского сельсовета рассказали, что сегодня, 20 февраля, были на приеме у главы областного совета Виктории Москаленко, где рассказали о сложившейся ситуации. Завтра, 21 февраля, они намерены посетить заседание сессии Первомайского районного совета. Если представители районной и областной власти им не помогут, намерены перекрыть дорогу.

Напомним, что сегодня жители села Константиновка Новоодесского района устроили акцию протеста на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», требуя, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходят дорогу, тем самым заблокировав движение по трассе национального значения.

Селяне возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Ранее утром около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Еще в октябре 2019 год, возле здания Николаевской ОГА жители Константиновской ОТГ провели митинг, в ходе которого заявили, что депутат Николаевского областного совета Федор Барна протягивает вопрос создания ОТГ с центром в селе Гурьевка, хотя все жители проголосовали за создание ОТГ с центром в селе Константиновка.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что центром объединенной территориальной общины в Новоодесском районе нужно определить село Гурьевку.

Депутат Николаевского областного совета Анатолий Катрич завил, что руководство ОГА и его коллега депутат Федор Барна давят на сельские советы в Новоодесском районе в вопросе создания ОТГ.

Депутат Николаевского областного совета Михаил Талпа заявил, что руководство облгосадминистрации скрыло от депутатского корпуса и представителей объединенных территориальных громад, принятый в Министерстве регионального развития перспективный план по укрупнению территорий.

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что жители села Константиновка, которые уже несколько часов протестуют на трассе государственного значения Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское», занимаются «шантажом и терроризмом».

При этом депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что считает «наплевательским отношением» то, что глава облгосадминистрации Александр Стадник не приехал к жителям села Константиновка.