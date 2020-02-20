Сегодня, 20 февраля, с временно оккупированной территории вернули тело военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля в Луганской области.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего героя», - отметили в штабе.

Также добавили, что украинской стороне удалось получить останки тела еще одного военного — Сергея Тимощука, погибшего еще в 2014 году во время выполнения боевых задач, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 18 февраля во время наступления боевиков на Луганщине погиб гранатометчик Максим Хитайлов из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

Как известно, в районе города Золотое, вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики с утра 18 февраля атаковали позиции украинских военных. Бой продлился около пяти часов. По официальным данным, погиб один военный, пятеро получили легкие ранения.