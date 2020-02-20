С начала суток, 20 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, применялось запрещенное Минскими договоренностями оружие

Сообщается, что рядом с Новомихайловкой стреляли из минометов калибра 120 мм (10 мин), также велся огонь из вооружения БМП, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также, рядом с Пищевиком стреляли из минометов калибра 82-мм (2 мины), также враг применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Помимо этого, два обстрела возле Павлополя производились из минометов калибра 82 мм (10 мин), также огонь велся из крупнокалиберного пулемета. В районе Марьинки стреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Два обстрела возле Лебединского велись из минометов калибра 82-мм (10 мин), гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Новозвановки противник осуществил один обстрел из миномета калибра 120 мм (4 мины) и станкового противотанкового гранатомета (8 выстрелов).

— Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, – сообщили в Минобороны.

Отмечается, что сегодня, 20 февраля с временно оккупированной территории вернули тело погибшего защитника Украины, который погиб в бою 18 февраля.

Напомним, что за прошедшие сутки, 19 февраля, вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.