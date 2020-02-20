На Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по случаю шестой годовщины массовых расстрелов участников акции протеста на Майдане Независимости зажгли лучи достоинства.

Как передает корреспондент УНИАН, в 18:00 возле часовни священнослужители начали поминальную службу по погибшим.

Около 19:00 возле Октябрьского дворца на мосту Львовская брама и возле часовни зажглись лучи достоинства: прожектора направлены в небо и сфокусированы в одной точке над местом массовых расстрелов 20 февраля 2014 года.

Они символизируют души погибших участников Революции Достоинства. На Аллею Героев Небесной сотни приходят люди, чтобы почтить память погибших, приносят цветы к памятному месту – там размещены фотографии всех погибших на Майдане и памятный знак.

Фото: Главком

Тем временем на Майдане Независимости собрались несколько сотен людей на митинг по случаю шестой годовщины массовых расстрелов Героев Небесной сотни.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что по делам Майдана осуждены 44 человека и привлекается ещё 450 человека.