В четверг, 20 февраля, в Николаеве сотни горожан почтили память Героев Небесной Сотни. Местом сбора стал перекресток улицы Соборной и Адмиральской, где начинался николаевский «Евромайдан».

Сотни николаевцев после исполнения гимна Украины и минуты молчания за павшими Героями Майдана, организованной колонной направились к памятнику героев «Небесной сотни» на Садовой, сообщает СВІДОК.info.

В шествии приняли участие глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко, мэр Александр Сенкевич и народный депутат прошлого созыва Тарас Креминь.

У памятника Героям Небесной Сотни на Садовой люди почтили погибших на Майдане минутой молчания. Там же состоялся молебен.

Как подчеркнула в своем выступлении Виктория Москаленко, герои «Небесной сотни» осознанно объединились ради лучшего будущего нашей страны.

— Их никто не объединял, кроме как любовь к Украине. Их никто не просил идти на Майдан, кроме них самих. Их никто не заставлял идти под пули. Они шли сами и приносили себя в жертву ради нас с вами, - сказала Виктория Москаленко.

Мэр Александр Сенкевич акцентировал на том, что люди на Майдане добивались соборности Украины. Он сказал это в контексте сегодняшней ситуации с прибытием эвакуированных украинцев из Китая.

— Сегодня так произошло и очень символично, что сегодня наши украинцы, которые находились в Китае, прибывают в Украину, но неизвестно - больны они или нет. Дай бог, чтобы они все были здоровы! Но сегодня наши граждане Украины протестовали против того, чтобы они садились на территории нашего государства. Можно много чего говорить, но мы с вами тоже не идеальные, но не для этого стояли и погибали ребята на Майдане и отстаивали соборность нашей страны, волеизъявления, демократию, чтобы в такой день был такой стыд. Это стыд на весь мир! Такие вещи и поступки характеризуют как нельзя лучше каждого из нас. Будьте настоящими украинцами в действиях и по жизни! - подчеркнул Александр Сенкевич.

Участники шествия после исполнения гимна Украины, возложили цветы к памятнику Героям Небесной Сотни и выложили из лампадок герб нашей страны.

Ранее сообщалось, на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по случаю шестой годовщины массовых расстрелов участников акции протеста на Майдане Независимости зажгли лучи достоинства.