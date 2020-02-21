В США у 11 из 13 эвакуированных американцев с круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Отмечается, что положительные результаты на коронавирус показали после прохождения обследования в медицинском центре Университета Небраски (США).

На данный момент количество инфицированных коронавирусом в США достигло 26 человек.

Напомним, что в четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.