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В США у 11 из 13 эвакуированных американцев с круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Отмечается, что положительные результаты на коронавирус показали после прохождения обследования в медицинском центре Университета Небраски (США).
На данный момент количество инфицированных коронавирусом в США достигло 26 человек.
Напомним, что в четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
В США у 11 из 13 эвакуированных американцев с круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Отмечается, что положительные результаты на коронавирус показали после прохождения обследования в медицинском центре Университета Небраски (США).
На данный момент количество инфицированных коронавирусом в США достигло 26 человек.
Напомним, что в четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.