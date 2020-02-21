Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что 30 поляков, вернувшихся из Уханя в начале февраля, уже выписаны из клинического госпиталя во Вроцлаве, где они находились на карантине.

Об этом пишет «Слово и дело».

— Проверив четыре раза в наличие генетического кода вируса, мы отпускаем сегодня всю группу, которая приехала из Уханя. Все здоровы, - сказал Лукаш Шумовский.

По его словам, еще около 12 человек находятся под наблюдением в больницах, еще 13 других пациентов находятся под наблюдением в домашних условиях. Более тысячи также контролируют санитарные службы.

Министр заявил, что еще двое граждан вернутся в Польшу. Вся операция должна быть завершена в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, что в США у 11 из 13 эвакуированных американцев с круизного лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.