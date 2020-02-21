Еврейская община Киева готова разместить эвакуированных из Китая украинских граждан на своей закрытой базе отдыха под Киевом.

Об этом заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, сообщается на сайте Еврейской общины Киева.

— Хочу прояснить, что я предложил для размещения закрытую оздоровительную базу отдыха, принадлежащую нашей общине, которая находится в лесу, около 300 километров от Киева, далеко от населенных пунктов, - сообщил Моше Реувен Асмана.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в страну прибыл самолет с эвакуированными из Китая гражданами Украины. После того, как жители Новых Санжаров узнали о том, что эвакуированных украинцев везут на карантин в их местный госпиталь, они вышли на улицы с акциями протеста против такого решения властей.