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Ученики Первомайского профессионально-промышленного лицея из-за отсутствия сортира в здании учебного заведения вынуждены ходить в туалет на улицу.
Об этом идет речь в сюжете «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
По словам директора лицея Александра Кокоши капитальный ремонт туалета запланирован на апрель текущего года. Также он отметил, что ученики имеют возможность ходить в туалет, который находиться в здании общежития лицея.
— Это наш наружный туалет. У нас есть туалет в общежитии, куда учащиеся выходят во время перерывов. Мы им разрешаем. У нас пятиэтажное общежитие, где туалет есть на каждом этаже. На апрель запланирован ремонт. Если брать по большому счету, то мы делаем два раза в год косметический ремонт, - сказал Александр Кокоша.
В сюжете также отмечается, что туалетом лицея, который находится на улице, пользуются посторонние, так как это единственный общественный сортир на территории села.
— Людям нету больше куда ходить в туалет. Заходят к нам те, кто идут в детскую, взрослую больницы. Нам говорят спасибо, что мы можем в таком состоянии еще сохранять туалет, - сказал мастер лицея Александр Шевченко.
Напомним, что родители учеников Новобугской школы № 1, где в 2017 году обрушились три этажа, пожаловались, что их дети несколько лет учатся в здании педколледжа и ходят в туалет на улицу.
Ученики Первомайского профессионально-промышленного лицея из-за отсутствия сортира в здании учебного заведения вынуждены ходить в туалет на улицу.
Об этом идет речь в сюжете «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.
По словам директора лицея Александра Кокоши капитальный ремонт туалета запланирован на апрель текущего года. Также он отметил, что ученики имеют возможность ходить в туалет, который находиться в здании общежития лицея.
— Это наш наружный туалет. У нас есть туалет в общежитии, куда учащиеся выходят во время перерывов. Мы им разрешаем. У нас пятиэтажное общежитие, где туалет есть на каждом этаже. На апрель запланирован ремонт. Если брать по большому счету, то мы делаем два раза в год косметический ремонт, - сказал Александр Кокоша.
В сюжете также отмечается, что туалетом лицея, который находится на улице, пользуются посторонние, так как это единственный общественный сортир на территории села.
— Людям нету больше куда ходить в туалет. Заходят к нам те, кто идут в детскую, взрослую больницы. Нам говорят спасибо, что мы можем в таком состоянии еще сохранять туалет, - сказал мастер лицея Александр Шевченко.
Напомним, что родители учеников Новобугской школы № 1, где в 2017 году обрушились три этажа, пожаловались, что их дети несколько лет учатся в здании педколледжа и ходят в туалет на улицу.