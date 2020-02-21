Ученики Первомайского профессионально-промышленного лицея из-за отсутствия сортира в здании учебного заведения вынуждены ходить в туалет на улицу.

Об этом идет речь в сюжете «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

По словам директора лицея Александра Кокоши капитальный ремонт туалета запланирован на апрель текущего года. Также он отметил, что ученики имеют возможность ходить в туалет, который находиться в здании общежития лицея.

— Это наш наружный туалет. У нас есть туалет в общежитии, куда учащиеся выходят во время перерывов. Мы им разрешаем. У нас пятиэтажное общежитие, где туалет есть на каждом этаже. На апрель запланирован ремонт. Если брать по большому счету, то мы делаем два раза в год косметический ремонт, - сказал Александр Кокоша.

В сюжете также отмечается, что туалетом лицея, который находится на улице, пользуются посторонние, так как это единственный общественный сортир на территории села.

— Людям нету больше куда ходить в туалет. Заходят к нам те, кто идут в детскую, взрослую больницы. Нам говорят спасибо, что мы можем в таком состоянии еще сохранять туалет, - сказал мастер лицея Александр Шевченко.

Напомним, что родители учеников Новобугской школы № 1, где в 2017 году обрушились три этажа, пожаловались, что их дети несколько лет учатся в здании педколледжа и ходят в туалет на улицу.