Уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился.

Об этом сообщается в исследовании социологической службы Центра Разумкова.

Доверяют Правительству 28% респондентов, не доверяют - 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Алексею Гончарук 25% опрошенных, не доверяют - 63%.

Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда ему доверяли 57% респондентов, а не доверяли - только 22%.

Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные его мероприятия - 34%, не поддерживают - 51%. Деятельность Премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные его мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

Напомним, что меньше всего украинцы доверяют Кабинету министров, Верховной Раде и президенту, а больше всего соседям, волонтерам, церкви и военнослужащим.