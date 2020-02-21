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Уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился.
Об этом сообщается в исследовании социологической службы Центра Разумкова.
Доверяют Правительству 28% респондентов, не доверяют - 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Алексею Гончарук 25% опрошенных, не доверяют - 63%.
Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда ему доверяли 57% респондентов, а не доверяли - только 22%.
Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные его мероприятия - 34%, не поддерживают - 51%. Деятельность Премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные его мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.
Напомним, что меньше всего украинцы доверяют Кабинету министров, Верховной Раде и президенту, а больше всего соседям, волонтерам, церкви и военнослужащим.
Уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился.
Об этом сообщается в исследовании социологической службы Центра Разумкова.
Доверяют Правительству 28% респондентов, не доверяют - 64,5%, выражают доверие премьер-министру Украины Алексею Гончарук 25% опрошенных, не доверяют - 63%.
Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда ему доверяли 57% респондентов, а не доверяли - только 22%.
Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные его мероприятия - 34%, не поддерживают - 51%. Деятельность Премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные его мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.
Напомним, что меньше всего украинцы доверяют Кабинету министров, Верховной Раде и президенту, а больше всего соседям, волонтерам, церкви и военнослужащим.