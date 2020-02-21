По инициативе главы Николаевского областного совета Виктории Москаленко депутаты согласовали выделение 1,5 миллиона гривен на изготовление проектно-сметной документации для строительства новой школы в Новом Буге.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи и спорта, сегодня 21 февраля, сообщают НикВести.

В ходе заседания комиссии Виктория Москаленко отметила, что проект по реконструкции школы, на который ранее было потрачено порядка 2 миллионов гривен, по состоянию на сегодняшний день не реализован.

- Экспертный отчет от 24 января 2019 года, специалисты говорят, что изучали документы, я так понимаю, они впервые видят его. Здесь четко указано, какие работы необходимо произвести. Я хочу понять, для строительства новой школы необходимо делать эти демонтажи, или вы считаете, что эта работа и отчет, под которым подписались 7 экспертов, она абсолютно не нужна? Давайте тогда четко говорить, что два миллиона гривен, мы потеряли, если мы не признаем этот отчет. И давайте договариваться, что областная власть, районная власть на март месяц выделяет деньги на проект, полтора миллиона гривен. И мы прямо сегодня договариваемся об этом. И с проектантами установим четкие сроки, не так как наш УКС устанавливает. Если полгода делают, тогда пусть через полгода сдают проект, - сказала Виктория Москаленко.

Заместитель начальника управления капитального строительства Денис Билосвит отметил, что выезжал на объект и придерживается мнения, что школу нужно строить с нуля.

- Не знаю, как эта школа еще держится, при тех видимых трещинах по всему периметру здания и разломах несущих конструкций. Я удивляюсь, как она вообще стоит. Просадка несущих конструкций, деформация и все остальное оно несовместимо. Я считаю, что объект необходимо демонтировать и построить новую школу. Там четвертая категория аварийности. Я не могу гарантировать, что тот проект будет функционировать, - сказал Денис Билосвит.

Виктория Москаленко отметила, что для того чтобы ситуация с аварийной школой в Новом Буге не зашла в тупик необходимо на ближайшей сессии облсовета выделить 1 миллион гривен на разработку проектно-сметной документации.

- Если полтора миллиона гривен стоимость этого проекта, то мое личное мнение, в марте на сессии областного совета мы выделяем миллион гривен из областного бюджета на проект. Еще 500 тысяч райсовет и ОТГ, и мы начинаем срочную разработку проектно-сметной документации, прямо в марте месяце, - сказала Виктория Москаленко.

Также, на заседании стало известно, что здание школы принадлежит Новобугскому райсовету, а передать школу в собственность Новобугской громады планируют в июле 2020 года.

В итоге депутаты Николаевского областного совета рекомендовали депутатам Новобугского райсовета передать здание Новобугской школы №1 и земельный участок в собственность ОТГ. А на ближайше сессии областного совета выделить деньги на изготовление проектно-сметной документации.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство школы в Новом Буге по предварительным расчетам необходимо от 250 до 300 миллионов гривен.