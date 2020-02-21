Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что скандальный недострой на 3-й Слободской находится в ужасном состоянии, забора нет и распорядился убрать эту территорию и поставить заграждения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Мэр рассказал, что территория у недостроя превращается в стихийную свалку, а доступ к опасной стройплощадке есть даже у детей из-за разрушенного забора.

— Своими глазами посмотрел в каком состоянии сейчас недострой на улице 3-я Слободская. Как оказалось — это просто ужас. С тыльной стороны здания забор полностью отсутствует, а люди уже успели вытоптать тропы. Самое страшное, что теперь дети, проживающие в соседних домах, имеют беспрепятственный доступ к опасной стройплощадке. Кроме того, территория у недострои постепенно превращается в стихийную свалку, где разбросано битое стекло, всякий хлам и бытовой мусор, - заявил Александр Сенкевич.

Городской голова раскритиковал арендатора объекта и дал распоряжение КП «Капитальное строительство города Николаев» проконтролировать, чтобы за неделю территорию убрали и оградили.

— Такое отношение арендатора к объекту в самом центре города просто шокирует. Дал распоряжение КП «Капитальное строительство города Николаев» проконтролировать, чтобы в недельный срок территорию убрали, а по периметру было установлено ограждение. Если в течение недели ничего не изменится — расторгнуть договор аренды, - рассказал Александр Сенкевич.

Также он напомнил о целесообразности передачи недостроя ЧНУ имени Петра Могилы и заявил, что надеется на благоразумие депутатов городского совета в вопросе передачи этого объекта.

— Я уже много раз подчеркивал, что целесообразнее передать это здание Черноморскому национальному университету имени Петра Могилы, но из-за принципиальной позиции некоторых депутатов существует потенциально опасное для жизни место и рассадник антисанитарии в самом центре. Надеюсь на благоразумие депутатов в дальнейшем, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее жители Николаева уже жаловались, что в центре города, на территории недостроенной больницы по улице 3-я Слободская образовалась свалка.

Напомним, что на крыше скандального недостроя на 3 Слободской подростки делают селфи.

В июне 2016 года мальчик в целях развлечения залез на упомянутый недострой, откуда по неосторожности и упал на землю, разбившись насмерть.

После трагедии место стройки оградили забором, однако зимой 2018 года он исчез.