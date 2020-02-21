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Около полусотни активистов Greenpeace ворвались на атомную электростанцию «Трикастен» на юге Франции и потребовали ее закрытия.
Об этом сообщает Reuters.
Активисты были одеты в строительную униформу и призвали власти Франции остановить работу АЭС. На плакатах участников акции было написано: «В процессе демонтажа», «Самое уязвимое место», «Сломанная, устаревшая, подлежит демонтажу».
Руководство станции подтвердило факт несанкционированного проникновения в административный район Трикастина и сообщило, что 18 активистов были арестованы. На АЭС добавили, что не было никакого вторжения в ядерную часть станции, и ее безопасность не была поставлена под угрозу.
Активисты опубликовали обращение в Twitter.
«Мы хотим обратить внимание на сроки работы станции и требуем, чтобы она была закрыта как можно скорее», — говорится в сообщении Greenpeace.
В заявлении говорится, что реакторы АЭС в этом году достигнут 40-летнего срока службы и должны быть отключены.
Напомним, весной прошлого года в австралийском городе Сидней 13 активистов Greenpeace привязали себя к мосту Харбор.
Около полусотни активистов Greenpeace ворвались на атомную электростанцию «Трикастен» на юге Франции и потребовали ее закрытия.
Об этом сообщает Reuters.
Активисты были одеты в строительную униформу и призвали власти Франции остановить работу АЭС. На плакатах участников акции было написано: «В процессе демонтажа», «Самое уязвимое место», «Сломанная, устаревшая, подлежит демонтажу».
Руководство станции подтвердило факт несанкционированного проникновения в административный район Трикастина и сообщило, что 18 активистов были арестованы. На АЭС добавили, что не было никакого вторжения в ядерную часть станции, и ее безопасность не была поставлена под угрозу.
Активисты опубликовали обращение в Twitter.
«Мы хотим обратить внимание на сроки работы станции и требуем, чтобы она была закрыта как можно скорее», — говорится в сообщении Greenpeace.
В заявлении говорится, что реакторы АЭС в этом году достигнут 40-летнего срока службы и должны быть отключены.
Напомним, весной прошлого года в австралийском городе Сидней 13 активистов Greenpeace привязали себя к мосту Харбор.