Правоохранители открыли уголовное дело в отношении чиновников Николаевской облгосадминистрации, которые не пустили журналистов нескольких изданий на встречу главы ОГА Александра Стадника с предствателями печатных СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, сегодня, 21 февраля глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел закрытую пресс-конференцию для представителей газет. При этом представителей других СМИ по требованию губернатора с мероприятия выгнали, закрыв дверь изнутри.

В связи с этим журналисты изданий «НикВести» и «Мой город» написали заявление в полицию с просьбой дать оценку и принять меры по отношению к чиновникам Николаевской ОГА, препятствовавшим их работе.

По данному факту следователями Центрального отдела полиции начато расследование уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, журналисты в Николаеве жаловались на закрытость областной государственной администрации из-за того, что их не приглашают на мероприятия с участием руководства ОГА, кроме возложений цветов.

В сентябре 2019 года глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что команда провела мониторинг всех местных СМИ, за месяц до его назначения, он знает всех бенефициаров и других людей, которые «стоят за изданиями». Глава ОГА заявил тогда, что не стоит руководствоваться информацией, которую публикуют медиа.

После этого николаевский губернатор раскритиковал работу николаевских средств массовой информации и заявил, что журналисты много пишут о политике, но умалчивают такие важные темы, как проблема с аварийным Варваровским мостом в Николаеве.

Также глава Николаевской ОГА обвинил главного редактора издания «НикВести» Олега Деренюгу в распространении фейковой информации относительно работы его команды.

В июле 2019 года во время визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.