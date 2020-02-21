Больше всего украинцы не доверяют госаппарату, судебной системе, прокуратуре и правительству.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные социологической службой Центра Разумкова в феврале.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверием пользуются Вооруженные Силы Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственная погранслужба (60%), Национальная гвардия Украины (60%).

Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) ( 65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%) .

Отметим, что во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее сообщалось, что уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился.