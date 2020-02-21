Из-за столкновений с правоохранителями в Новых Санжарах против одного человека возбуждено уголовное производство.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Что есть на сегодня. У нас вчера было задержано 24 человека. Один человек до сих пор задержан. Задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и, соответственно, будет привлекаться к ответственности по 345 ст. Уголовного кодекса Украины, это — угроза сотруднику правоохранительного органа», — сказал он.

Иван Варченко добавил, что 23 человека уже отпустили, а один задержанный оказался человеком, который сел в автомобиль в нетрезвом виде и пытался наехать на сотрудников Национальной гвардии и Национальной полиции.

Он отметил, что 17 граждан, которые были опрошены правоохранителями, оказались жителями Новых Санжар. Задержанным от 25 до 45 лет.

«Это те люди, которым родители заложили понимание того, как должен себя вести достойный человек. Мир побеждал болезни, эпидемии и войны не тогда, когда он истерив, паниковал отказывался пользоваться здравым смыслом, а как раз наоборот», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский осудил поведение митингующих, акцентировав внимание на том, что эвакуированные украинцы здоровы и являются «фактически детьми».