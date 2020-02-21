21 февраля в Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу вспышка коронавируса в северной Италии усилилась: официальные лица объявили о 14 подтвержденных случаях заболевания в регионе Ломбардия, а два случая были зарегистрированы в соседнем регионе Венето.

Спустя всего несколько часов после того, как выяснилось, что шесть человек заболели вирусом во время первых известных случаев локальной передачи в Италии, официальные лица сообщили, что еще восемь человек дали положительный результат на заболевание, включая пять работников здравоохранения.

Кроме того, информационное агентство ANSA сообщило, что два человека были диагностированы как страдающие от очень заразной болезни в Венето, хотя не было сразу ясно, были ли случаи связаны.

Ранее сообщалось, что двое японских пассажиров, инфицированных китайским коронавируса на лайнере Diamond Princess, который стоял на карантине в порту Японии, умерли.