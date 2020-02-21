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Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного в феврале.
Так, 25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 — 44%), 53% — что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре — 17%, в декабре — 36%). Доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.
По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась и доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 г. такие составляли 41%, в декабре — 28%, а по данным последнего опроса — 21%). Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, составляли соответственно 40%, 50% и 49%), не способна преодолеть — соответственно (6%, 11% и 15%).
Во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, больше всего украинцы не доверяют госаппарату, судебной системе, прокуратуре и правительству. В то же время немалым доверием пользуются ВСУ, спасатели, погранслужба и Нацгвардия.
Кроме того, уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился.
Общая оценка ситуации в украинском обществе гражданами за последние месяцы существенно ухудшилась.
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного в феврале.
Так, 25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 так считали 57%, в декабре 2019 — 44%), 53% — что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре — 17%, в декабре — 36%). Доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения.
По сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась и доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 г. такие составляли 41%, в декабре — 28%, а по данным последнего опроса — 21%). Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, составляли соответственно 40%, 50% и 49%), не способна преодолеть — соответственно (6%, 11% и 15%).
Во время исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, больше всего украинцы не доверяют госаппарату, судебной системе, прокуратуре и правительству. В то же время немалым доверием пользуются ВСУ, спасатели, погранслужба и Нацгвардия.
Кроме того, уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился.