Футбольный клуб «Шахтер» выразил готовность эвакуировать оставшихся в Ухане украинцев на самолете клуба.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба

Клуб также выразил готовность эвакуировать украинку Анастасию Зинченко, которая отказалась от эвакуации, потому что не дали разрешение на вывоз из Китая собаки.

— После поединка (с «Бенфикой» – прим.) удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент предложил отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что, если в этом будет необходимость, клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами, - сказал вратарь команды Андрей Пятов.

Андрей Пятов также рассказал, что за счет денег, вырученных от продажи билетов после матча с «Бенфикой», футболисты решили предоставить финансовую помощь эвакуированным.

Средства должны пойти на обеспечение «комфортных бытовых условий» для людей на обсервации в Новых Санжарах.

Также сообщается, что Фонд Рината Ахметова обеспечит людей на обсервации тестами для выявления коронавируса, а врачей и персонал - одноразовыми защитными медицинскими костюмами.

Ранее сообщалось, что эвакуацией украинки Анастасии Зинченко из Китая занялся лично президент Украины Владимир Зеленский.