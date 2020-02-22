Сегодня, 22 февраля, Центральный районный суд Николаева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток водителю автомобиля Audi, который насмерть сбил женщину.

Об том сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Как известно, вечером 19 февраля на проспекте Богоявленском водитель автомобиля Audi сбил женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

На следующий день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области задержали 23-летнего водителя в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.