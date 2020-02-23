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Водитель маршрутки и водитель грузовика DAF, которые вчера 22 февраля столкнулись в районе села Половинки, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Как известно, вчера 22 февраля, вблизи села Половинки Николаевского района столкнулись автобус ГАЗ-33021 РУТА, который следовал по маршруту №158 «Маловарваровка-Николаев», в маршрутке находилось 12 пассажиров и водитель, и грузовой автомобиль DAF с цистерной.
В результате ДТП водитель маршрутки оказался зажатым внутри салона, с помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
— По уточненной информации, шесть пострадавших пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу, водитель грузовика и водитель маршрутки в тяжелом состоянии находятся в реанимации,- сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».
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Водитель маршрутки и водитель грузовика DAF, которые вчера 22 февраля столкнулись в районе села Половинки, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Как известно, вчера 22 февраля, вблизи села Половинки Николаевского района столкнулись автобус ГАЗ-33021 РУТА, который следовал по маршруту №158 «Маловарваровка-Николаев», в маршрутке находилось 12 пассажиров и водитель, и грузовой автомобиль DAF с цистерной.
В результате ДТП водитель маршрутки оказался зажатым внутри салона, с помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали пострадавшего и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
— По уточненной информации, шесть пострадавших пассажиров маршрутки с различными травмами доставлены в больницу, водитель грузовика и водитель маршрутки в тяжелом состоянии находятся в реанимации,- сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 февраля, на Николаевщине столкнулись рейсовый автобус «Одесса-Киев», в котором находились пассажиры, и грузовой автомобиль «Volvo».