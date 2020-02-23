Из-за опасений распространения коронавируса, в Венеции досрочно завершили карнавал.

Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, пишет DW.

— Мы решили принять кардинальные меры, - цитирует мэра издание. К этим мерам относится отмена карнавала.

По данным местных властей, количество инфицированных коронавируса в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.

Напомним, власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.