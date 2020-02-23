|Скорость ветра:
|5.5 м/с
|Восход солнца:
|06:44
|Заход солнца:
|17:27
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|06:55
|Заход солнца:
|17:28
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Из-за опасений распространения коронавируса, в Венеции досрочно завершили карнавал.
Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, пишет DW.
— Мы решили принять кардинальные меры, - цитирует мэра издание. К этим мерам относится отмена карнавала.
По данным местных властей, количество инфицированных коронавируса в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.
Напомним, власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Из-за опасений распространения коронавируса, в Венеции досрочно завершили карнавал.
Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, пишет DW.
— Мы решили принять кардинальные меры, - цитирует мэра издание. К этим мерам относится отмена карнавала.
По данным местных властей, количество инфицированных коронавируса в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.
Напомним, власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.