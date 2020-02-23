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В Николаеве, сегодня 23 февраля, в 5-этажном жилом доме на проспекте Богоявленском, загорелась квартира.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Наталья Барбарош.
На месте работали сотрудники ГСЧС, жильцов дома эвакуировали.
— Пожар ликвидирован, обошлось без жертв, - написала Наталья Барбарош.
Напомним, утром 29 октября в Николаеве произошел пожар в 9-этажном жилом доме на улице Китобоев, причиной пожара стала оставленная без присмотра зажженная свеча.
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В Николаеве, сегодня 23 февраля, в 5-этажном жилом доме на проспекте Богоявленском, загорелась квартира.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Наталья Барбарош.
На месте работали сотрудники ГСЧС, жильцов дома эвакуировали.
— Пожар ликвидирован, обошлось без жертв, - написала Наталья Барбарош.
Напомним, утром 29 октября в Николаеве произошел пожар в 9-этажном жилом доме на улице Китобоев, причиной пожара стала оставленная без присмотра зажженная свеча.