В Италии число зараженных коронавирусом людей перевалило за 130 человек.

Об этом сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли, пишет CNN.

По словам Анджело Борелли 132 человека были инфицированы коронавирусом, 26 человек находятся в реанимации, двое умерли, а один выздоровел.

Он отметил, что чиновникам еще предстоит выследить первого в стране носителя вируса.





— Мы до сих пор не можем определить нулевого пациента, поэтому трудно прогнозировать возможные новые случаи, - сказал Анджело Боррелли.