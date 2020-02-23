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В Украине завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
— Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, - сообщил он.
По словам Назара Холодницкого, тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата.
— 59 человек не явились для сдачи теста, однако они будут иметь возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки является уважительной. Успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальные 100 баллов набрали только 2 кандидатов; 95-99 баллов - 61кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата. Следующий этап отбора - тест на общие способности состоится 29 февраля 2020 года, - отметил Назар Холодницкий.
Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что ему писал пранкер «Джокер» и сообщил, что имеет информацию для производств, однако предоставит ее еще не скоро.
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В Украине завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
— Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, - сообщил он.
По словам Назара Холодницкого, тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата.
— 59 человек не явились для сдачи теста, однако они будут иметь возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки является уважительной. Успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальные 100 баллов набрали только 2 кандидатов; 95-99 баллов - 61кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата. Следующий этап отбора - тест на общие способности состоится 29 февраля 2020 года, - отметил Назар Холодницкий.
Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что ему писал пранкер «Джокер» и сообщил, что имеет информацию для производств, однако предоставит ее еще не скоро.