В Украине завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

— Сегодня завершен первый этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, - сообщил он.

По словам Назара Холодницкого, тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата.

— 59 человек не явились для сдачи теста, однако они будут иметь возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки является уважительной. Успешно этот этап прошли 372 человека, которые будут допущены к следующему этапу, из которых: максимальные 100 баллов набрали только 2 кандидатов; 95-99 баллов - 61кандидат; 90-94 балла - 107 кандидатов; 80-89 баллов - 202 кандидата. Следующий этап отбора - тест на общие способности состоится 29 февраля 2020 года, - отметил Назар Холодницкий.

Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что ему писал пранкер «Джокер» и сообщил, что имеет информацию для производств, однако предоставит ее еще не скоро.