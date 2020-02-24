|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|06:42
|Заход солнца:
|17:28
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:53
|Заход солнца:
|17:29
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.53 грн
Срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины останется неизменным и составит 14 дней.
Об этом заявил на брифинге, 23 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Виктор Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
— На сегодняшний день срок для обсервации - 14 дней. Это указано в распоряжении Кабинета министров, которое приняли 3 февраля. Основано на официальной информации Всемирной организации здравоохранения, - сказал Виктор Ляшко.
По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.
— Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы болезни, его будет госпитализировано - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице, - заявил Виктор Ляшко.
При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом, то срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
Срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины останется неизменным и составит 14 дней.
Об этом заявил на брифинге, 23 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Виктор Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
— На сегодняшний день срок для обсервации - 14 дней. Это указано в распоряжении Кабинета министров, которое приняли 3 февраля. Основано на официальной информации Всемирной организации здравоохранения, - сказал Виктор Ляшко.
По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.
— Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы болезни, его будет госпитализировано - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице, - заявил Виктор Ляшко.
При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом, то срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.