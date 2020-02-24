Срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины останется неизменным и составит 14 дней.

Об этом заявил на брифинге, 23 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Виктор Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

— На сегодняшний день срок для обсервации - 14 дней. Это указано в распоряжении Кабинета министров, которое приняли 3 февраля. Основано на официальной информации Всемирной организации здравоохранения, - сказал Виктор Ляшко.

По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.

— Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы болезни, его будет госпитализировано - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице, - заявил Виктор Ляшко.

При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом, то срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.