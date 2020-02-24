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Итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии.
Об этом сообщает ANSA.
На Неделе моды в Милане Армани показывал свою коллекцию в закрытом режиме, чтобы не подвергать зрителей риску.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже три человека. Общее число зараженных увеличилось до 132 человек.
Ранее власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.
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Итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии.
Об этом сообщает ANSA.
На Неделе моды в Милане Армани показывал свою коллекцию в закрытом режиме, чтобы не подвергать зрителей риску.
Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже три человека. Общее число зараженных увеличилось до 132 человек.
Ранее власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.