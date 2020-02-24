Итальянский модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде регионов страны, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере Италии.

Об этом сообщает ANSA.

На Неделе моды в Милане Армани показывал свою коллекцию в закрытом режиме, чтобы не подвергать зрителей риску.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли уже три человека. Общее число зараженных увеличилось до 132 человек.

Ранее власти региона Венето досрочно отменили традиционный карнавал в Венеции.