В Пасадене, в Калифорнии, из-за 40-тысячного роя африканизированных пчел местным властям пришлось закрыть целую улицу.

Об этом сообщает The Guardian.

Несколько человек были госпитализированы после того, как их покусали пчелы, жившие в водосточной трубе местного отеля.

.@PasadenaFD firefighter Matthew Busko was one of five people sent to the hospital after getting stung by a swarm of up to 40,000 bees. The reason he didn’t seek protection inside his rig... coming up on @CBSLA 6pm. #CBSLA pic.twitter.com/zP5Ut0jdf5 — Rachel Kim (@CBSLARachel) February 22, 2020

— После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский. Полицейские и пожарные сначала пытались утихомирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения, - сказано в сообщении.





Африканизированные пчелы произошли от гибрида африканских и европейских пчел, экспериментально выведенных в Южной Америке в 1950-е. В результате ошибки пчелы покинули лабораторию и обосновались в дикой природе, начав размножаться с местными видами. Из-за привычки агрессивно защищать свои гнезда они получили название « пчелы-убийцы».



