В Пасадене, в Калифорнии, из-за 40-тысячного роя африканизированных пчел местным властям пришлось закрыть целую улицу.

Об этом сообщает The Guardian.

Несколько человек были госпитализированы после того, как их покусали пчелы, жившие в водосточной трубе местного отеля.

.@PasadenaFD firefighter Matthew Busko was one of five people sent to the hospital after getting stung by a swarm of up to 40,000 bees. The reason he didn’t seek protection inside his rig... coming up on @CBSLA 6pm. #CBSLA pic.twitter.com/zP5Ut0jdf5