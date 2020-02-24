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В Пасадене, в Калифорнии, из-за 40-тысячного роя африканизированных пчел местным властям пришлось закрыть целую улицу.
Об этом сообщает The Guardian.
Несколько человек были госпитализированы после того, как их покусали пчелы, жившие в водосточной трубе местного отеля.
.@PasadenaFD firefighter Matthew Busko was one of five people sent to the hospital after getting stung by a swarm of up to 40,000 bees. The reason he didn’t seek protection inside his rig... coming up on @CBSLA 6pm. #CBSLA pic.twitter.com/zP5Ut0jdf5— Rachel Kim (@CBSLARachel) February 22, 2020
— После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский. Полицейские и пожарные сначала пытались утихомирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения, - сказано в сообщении.
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В Пасадене, в Калифорнии, из-за 40-тысячного роя африканизированных пчел местным властям пришлось закрыть целую улицу.
Об этом сообщает The Guardian.
Несколько человек были госпитализированы после того, как их покусали пчелы, жившие в водосточной трубе местного отеля.
.@PasadenaFD firefighter Matthew Busko was one of five people sent to the hospital after getting stung by a swarm of up to 40,000 bees. The reason he didn’t seek protection inside his rig... coming up on @CBSLA 6pm. #CBSLA pic.twitter.com/zP5Ut0jdf5— Rachel Kim (@CBSLARachel) February 22, 2020
— После атаки пчел на место прибыли полицейские и пожарные, в результате в больнице оказались двое офицеров полиции, двое пожарных и один гражданский. Полицейские и пожарные сначала пытались утихомирить пчел с помощью дыма, но затем были вынуждены уничтожить их пеной для тушения, - сказано в сообщении.